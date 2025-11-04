L’auto della polizia si schianta durante l’inseguimento | due agenti in ospedale

Bolognatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due agenti della polizia locale di Imola son rimasti feriti in seguito ad un inseguimento nei confronti di un automobilista, colpevole di una grave infrazione del codice della strada compiuta precedentemente.I fatti sono avvenuti nella tarda serata di lunedì 3 settembre. Una pattuglia della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

