Coltelli nelle scuole il governo invoca una rivoluzione culturale Ma resta il nodo di come metterla in pratica – Il video

Recenti episodi di violenza nelle scuole italiane hanno sollevato preoccupazioni e richiesto interventi concreti. Il governo annuncia una “rivoluzione culturale”, ma resta da definire come attuarla efficacemente. La questione, affrontata anche attraverso un video, evidenzia la necessità di strategie condivise per promuovere un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo.

Due episodi di violenza a distanza di poche ore l’uno dall’altro stanno scuotendo le scuole italiane e mettendo sotto pressione il governo. A La Spezia Abanoub Youssef, 18 anni, è stato ucciso in classe da un compagno di scuola, Zouhair Atif, 19 anni, che aveva portato da casa un coltello da cucina lungo venti centimetri. Una lite per gelosia, degenerata davanti agli occhi dei compagni, fermata solo dall’intervento di un professore. Il giorno dopo, a Sora, in provincia di Frosinone, un altro episodio: uno studente di 17 anni viene ferito al collo davanti al liceo per uno sguardo di troppo. L’aggressore fugge, poi viene rintracciato dai carabinieri.🔗 Leggi su Open.online

Valditara propone metal detector nelle scuole a rischio dopo la morte dello studente a scuola: “Serve una rivoluzione culturale su autorità e responsabilità”Il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha proposto l'installazione di metal detector nelle scuole considerate a rischio, in seguito alla tragica perdita di uno studente a La Spezia.

«Ora metal detector nelle scuole», Valditara sui coltelli in classe. Il piano del governo: multe alle famiglie, via la patente e «basta genitori amici dei figli»Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia un nuovo piano contro la violenza in classe, tra cui l’introduzione di metal detector e misure più stringentie.

