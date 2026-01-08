Nell’andata della semifinale di Coppa Italia Serie D, il Club Milano subisce una sconfitta casalinga contro la Pistoiese, che si impone con un risultato di 1-2. La partita è stata caratterizzata da un’ottima reazione degli ospiti, capaci di rimontare lo svantaggio iniziale e ottenere un risultato favorevole in vista della sfida di ritorno.

Sconfitta casalinga per il Club Milano nell’andata della semifinale di Coppa Italia Serie D. Al termine di una sfida intensa è la Pistoiese a imporsi (1-2) in rimonta, grazie a una prova di grande concretezza. L’avvio è favorevole ai meneghini, aggressivi e coraggiosi. La squadra di Scavo alza subito il ritmo e trova il vantaggio su un’azione di transizione: dopo un rimpallo in area, il giovanissimo Di Nella è il più rapido ad avventarsi sul pallone e a battere il portiere, firmando l’1-0. La reazione degli ospiti è immediata: i toscani prendono il controllo del gioco e costruiscono con ordine fino all’episodio del pareggio, con Diallo atterrato in area da Busato e conseguente rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Semifinale Coppa italia D. Il Club Milano s’illude. La Pistoiese rimonta e vince l’andata (1-2)

