di Dario Bartolucci Coppa Italia Serie C: la squadra di Vecchi supera l’Ospitaletto non senza alcun brivido! Alexiou consegna la vittoria ai nerazzurri in zona Cesarini. L’Inter U23 conquista il pass per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C grazie a una vittoria per 2-1 contro l’Ospitaletto. Gli uomini di Vecchi, dopo una partita intensa, hanno vinto grazie alle reti di David e Alexiou, quest’ultimo decisivo all’89’ con un colpo di testa. Il match, che ha visto una netta dominanza del gioco da parte dei nerazzurri, è stato equilibrato per gran parte della gara. David ha sbloccato il risultato con una punizione magistrale al 58?, ma l’Ospitaletto ha risposto immediatamente con Pollio, che ha pareggiato al 81?. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Coppa Italia Serie C: Ospitaletto Inter U23 1-2, i nerazzurri volano agli ottavi di finale!