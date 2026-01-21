Pil Panetta | congiuntura mondiale migliore di quanto atteso un anno fa Commercio si è riallocato

Secondo Pil e Panetta, la congiuntura economica globale si presenta oggi più favorevole rispetto alle previsioni di un anno fa. Dopo il periodo di incertezza emerso ad aprile, si osserva un graduale riallineamento dei mercati e delle dinamiche commerciali, che contribuisce a un quadro economico più stabile e meno ostile rispetto alle aspettative iniziali.

«La congiuntura mondiale è chiaramente migliore di quella che ci aspettavamo l'anno scorso. Dopo aprile, quando emerse l'evidenza che avremmo vissuto per un po' in mondo più antagonistico, le previsioni divennero meno rosee», ma «di fatto l'economia mondiale ha tenuto: non abbiamo visto recessioni o rallentamenti in giro per il mondo». Lo ha dichiarato il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, intervenendo al comitato esecutivo dell'Abi. Difficile fare valutazioni di carattere economico Oggi «le variabili fondamentali dell'economia, su investimenti, commercio internazionale, andamento dei tassi di interesse dipendono da variabili che sono sempre meno le variabili tradizionali, ma da variabili geopolitiche, oggi direi sempre più politiche senza il prefisso "geo"».

