Commercio prestigioso riconoscimento per Unieuro | per il terzo anno di fila è ' Migliore insegna'
Unieuro è stata premiata per il terzo anno consecutivo come “Migliore insegna” nella categoria elettrodomestici ed elettronica. L’indagine, promossa da Largo Consumo e condotta da Ipsos Doxa, rappresenta uno studio approfondito e indipendente sulla qualità della relazione tra i consumatori e le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
