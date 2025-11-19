Bucci | Pil Liguria prosegue il suo percorso di crescita in una congiuntura economica complessa – Il video

(Agenzia Vista) Genova, 17 novembre 2025 “Il Pil ligure, nel primo semestre 2025, prosegue il suo percorso di crescita, facendo registrare un aumento dello 0,6 %. Si tratta di un dato significativo, soprattutto considerando una congiuntura economica complessa, tra tensioni internazionali, conflitti e incertezze. Nonostante questo, l’economia della nostra regione registra segnali incoraggianti: in particolare i dati relativi al settore immobiliare confermano la capacità attrattiva del nostro territorio, come anche i dati relativi al turismo, vera e propria industria capace di generare lavoro e sviluppo”. 🔗 Leggi su Open.online

