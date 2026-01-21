Pianificazione territoriale | i passi della riforma svelati ai sammarinesi

La riforma della pianificazione territoriale a San Marino rappresenta un momento di confronto e analisi delle strategie future. Questo processo mira a rispondere alle esigenze della comunità, promuovendo uno sviluppo sostenibile e condiviso. Attraverso un dialogo trasparente e partecipato, vengono definiti i passi fondamentali per un miglioramento delle politiche territoriali, nel rispetto delle caratteristiche e delle peculiarità del territorio sammarinese.

Un confronto aperto, orientato al futuro e fortemente ancorato alle esigenze reali della cittadinanza. È stata presentata ai sammarinesi la nuova legge di pianificazione territoriale strategica, promossa dalla segreteria di Stato al Territorio. Al segretario Ciacci il compito di raccontare la riforma. "Che è il risultato – ha detto – di un lavoro strutturato e profondamente radicato nella realtà del Paese. Si tratta di un progetto ’fatto in casa’, costruito studiando i piani infrastrutturali, le consulenze e le analisi sviluppate nel corso degli anni. Abbiamo lavorato per dare risposte concrete a esigenze sociali ormai improcrastinabili, restituendo credibilità all’azione pubblica attraverso strumenti chiari, trasparenti e attuabili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

