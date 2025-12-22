Ance verso il 2026 | Sia un anno che punti su un’efficace pianificazione territoriale

Tempo di lettura: 3 minuti “Occorre una efficace pianificazione territoriale che possa rendere questa provincia un hub di sviluppo forte di buona progettazione per la rigenerazione: così si attraggono investitori ed investimenti pubblici e privati nei prossimi anni”. Su questa coordinata strategica si è sviluppata l’Assemblea dell’Associazione dei costruttori di Benevento ( Ance ), che si è svolta presso il Borgo degli Angeli nel pomeriggio del 22 dicembre. Flavian Basile, presidente dell’Ance Benevento, ha tracciato le linee per il 2026 facendo riferimento ad uno scenario che vede la stessa associazione attestata in un percorso di profonda trasformazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

