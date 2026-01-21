perugia tre settimane da non sbagliare cinque gare prima della sosta forzata

Perugia si prepara a un intenso calendario di tre settimane, con cinque gare consecutive prima della sosta forzata prevista per il 22 febbraio, giorno in cui era in programma la sfida contro il Rimini. Un periodo importante per la squadra, che richiede attenzione e continuità, prima di una pausa che interromperà il ritmo delle competizioni.

Cinque partite in tre settimane e poi la sosta forzata, il 22 febbraio, nella giornata che aveva in programma la gara contro il Rimini. Sfide ravvicinate, con turni infrasettimanali, di cui tre in trasferta, che il Perugia non potrà fallire. Anche se gli appuntamenti, sulla carta, saranno più complicati rispetto a quelli con Bra e Gubbio che il Grifo ha fallito, con appena un punto in due gare al Curi. I prossimi avversari si chiamano Ascoli, in trasferta, Ravenna in casa, poi doppio turno esterno (con gara di metà settimana) con Sambenedettese e Pianese e infine gara in casa con il Carpi. Andando con ordine, i biancorossi di Giovanni Tedesco, senza Montevago, domenica saranno di scena al Del Duca, contro i marchigiani che in casa hanno conquistato sei vittorie, poi quattro pareggi e una sconfitta con un bottino di 18 gol fatti (miglior attacco casalingo) e 4 subiti.

Sosta vietata e rimozione forzata al centro, insorgono i commercianti: "Non ci fate lavorare"Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha emesso una pronuncia riguardante le recenti ordinanze di sosta vietata e rimozione forzata nel centro di Caserta.

