Tre gare prima della fine del girone di andata C’è la Sammaurese sulla strada dei biancorossi
L’ Ancona ha cominciato nel modo migliore il mese di dicembre andando a conquistare a Pomezia il diritto a disputare le finali di Coppa Italia contro il Francavilla, il prossimo 7 e 21 gennaio. Stavolta con partita di andata e ritorno (da sorteggiare se prima in Basilicata oppure al Del Conero). Mancano tre giornate alla fine del girone di andata e alla pausa che coincide con le festività natalizie. Tre partite che l’Ancona giocherà domenica prossima a San Mauro Pascoli, cittadina alle porte di Rimini nord, quindi in casa con L’Aquila e, infine il 21 dicembre a Notaresco. I dorici sono dunque attesi da una prova nella tana dell’ultima in classifica, la Sammaurese, un confronto che dovrà servire loro a tornare in carreggiata, dopo due sconfitte e il successo di Coppa maturato ai rigori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Speriamo torni il prima possibile, ma Lobotka nelle ultime due stagioni sta aumentando le gare saltate per infortunio, complice un’età crescente. Considerando anche i problemi di Gilmour in estate a mio avviso uno dei due deve salutare ed il Napoli deve fare Vai su X
Programma gare 6 - 7 #dicembre2025 #amiciziapersempre #avanesiossessivi programma gare prima squadra calcio dilettantistico Scuola calcio - facebook.com Vai su Facebook
Tre gare prima della fine del girone di andata. C’è la Sammaurese sulla strada dei biancorossi - Mancano tre giornate alla fine del girone di andata e alla pausa che coincide con le festività ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it