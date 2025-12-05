Tre gare prima della fine del girone di andata C’è la Sammaurese sulla strada dei biancorossi

L’ Ancona ha cominciato nel modo migliore il mese di dicembre andando a conquistare a Pomezia il diritto a disputare le finali di Coppa Italia contro il Francavilla, il prossimo 7 e 21 gennaio. Stavolta con partita di andata e ritorno (da sorteggiare se prima in Basilicata oppure al Del Conero). Mancano tre giornate alla fine del girone di andata e alla pausa che coincide con le festività natalizie. Tre partite che l’Ancona giocherà domenica prossima a San Mauro Pascoli, cittadina alle porte di Rimini nord, quindi in casa con L’Aquila e, infine il 21 dicembre a Notaresco. I dorici sono dunque attesi da una prova nella tana dell’ultima in classifica, la Sammaurese, un confronto che dovrà servire loro a tornare in carreggiata, dopo due sconfitte e il successo di Coppa maturato ai rigori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

