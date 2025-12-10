Volley Perugia recupera un cedimento e vince in Champions League | Giannelli granitico turnover tattico

Perugia ha incominciato con una vittoria la propria avventura nella Champions League di volley maschile, i Campioni d’Europa hanno faticato più del previsto di fronte ai 3.000 spettatori presenti sugli spalti del PalaBarton. I Block Devils hanno sconfitto i poco quotati cechi del VK Lvi Praga per 3-1 (24-26; 25-18; 25-18; 25-19), dopo aver subito la rimonta da 16-11 nel primo set ed essere stati costretti a risalire la china. I padroni di casa hanno poi dimostrato tutta la superiorità tecnica e hanno ribaltato il punteggio, chiudendo i conti in 112 minuti di gioco. La corazzata umbra ha così incominciato con il sorriso la difesa del titolo e si è portata in testa al classifica del gruppo C con un successo (tre punti), in attesa dello scontro diretto di domani sera (giovedì 11 dicembre, ore 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, Perugia recupera un cedimento e vince in Champions League: Giannelli granitico, turnover tattico

