Perugia-Berlino oggi Champions League volley 2026 | orario tv programma streaming

Perugia e Berlino si affrontano mercoledì 21 gennaio alle 20.30 al Pala Barton nella fase a gironi della Champions League volley 2026. La partita rappresenta un momento importante per le sorti del girone C, con un impatto potenzialmente rilevante sulla qualificazione. Di seguito, le informazioni su orario, trasmissione televisiva, programma e streaming dell’incontro.

Sfida di alto profilo europeo al Pala Barton, dove mercoledì 21 gennaio alle 20.30 va in scena un confronto che può già pesare in modo decisivo sugli equilibri del girone C di Champions League. La Sir Sicoma Monini Perugia ospita i Berlin Recycling Volleys in una gara che mette di fronte due squadre ancora imbattute nella competizione e determinate a prendersi un vantaggio concreto nella corsa al primo posto. Il percorso europeo dei Block Devils racconta di una squadra capace di adattarsi a contesti diversi. All’esordio è arrivato il successo interno per 3-1 contro Praha, maturato dopo un avvio complicato e una crescita costante nel corso del match. 🔗 Leggi su Oasport.it

