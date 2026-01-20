Oggi 20 gennaio Santi Sebastiano e Fabiano | sono ricordati insieme per un motivo ben preciso

Il 20 gennaio si celebra la memoria di Santi Sebastiano e Fabiano, martiri cristiani riconosciuti per la loro testimonianza di fede. Entrambi furono uccisi per aver mantenuto saldo il loro impegno religioso e, per questo motivo, sono commemorati insieme. La loro storia rappresenta un esempio di dedizione e fede, e il loro ricordo viene condiviso in questa data per sottolineare l’importanza della testimonianza cristiana.

I Santi Sebastiano e Fabiano morirono entrambi come martiri testimoniando la loro fede in Cristo e c'è un motivo per cui vengono ricordati insieme. Si ricordano, oggi 20 gennaio, due santi dei primi secoli: sono i Santi Sebastiano e Fabiano, morti martiri per la fede sotto la persecuzione ai cristiani dell'imperatore Diocleziano. Sono due figure diverse ma accomunati oltre che dalla santità di vita e dalla testimonianza cristiana fino al martirio anche da un altro elemento. San Sebastiano era un giovane che apparteneva all'armata dell'imperatore. Di lui si sa che era nato a Narbona, in Francia, e che poi era stato allevato a Milano.

