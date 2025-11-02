Pordenone ricorda gli agenti caduti e i defunti nelle due guerre mondiali

È stata per molti una mattinata intensa e ricca di significato quella appena passata a Pordenone, dalla Polizia di Stato alla 132esima Brigata corazzata “Ariete”. Il 2 novembre si è infatti tenuto un momento di raccoglimento per i defunti e i caduti durante la prima e la seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Pordenone ricorda gli agenti caduti e i defunti della Polizia - PORDENONE – Oggi, domenica 2 novembre, la Polizia di Stato di Pordenone ha dedicato la giornata al ricordo dei caduti in servizio e dei defunti appartenenti all’Amministrazione, con momenti di grande ... Segnala nordest24.it

Staffetta di agenti in bicicletta ha ricordato il sacrificio dei caduti in difesa della collettività - Il Sap di Ferrara, alla presenza del segretario generale Stefano Paoloni, ieri ha ricordato i caduti non solo in divisa, ma anche giornalisti, magistrati, politici, religiosi o semplici cittadini che ... ilrestodelcarlino.it scrive