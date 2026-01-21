Pepe lanciato nel vuoto e ucciso a Udine | ‘Era come un fratello’ il dolore del padrone e la denuncia

A Udine, Pepe, un meticcio di 13 anni affetto da problemi cardiaci, è stato ucciso dopo essere stato lanciato nel vuoto da un vicino di casa. L’incidente ha suscitato grande dolore tra i familiari e la comunità, che denunciano l’accaduto e chiedono giustizia. Questo tragico episodio solleva questioni sulla tutela degli animali e sulla responsabilità delle azioni umane in situazioni di conflitto.

Pepe, 13 anni, ucciso con un gesto improvviso. Un volo di quattro metri, poi il silenzio. È morto così Pepe, un meticcio di 13 anni, cardiopatico e ormai senza denti, lanciato nel vuoto da un vicino di casa all’interno di un condominio di Udine, nella serata di domenica 18 gennaio. A raccontare il dramma, con la voce rotta dalle lacrime, è Davide Mostarda, intervenuto a La Vita in diretta del 21 gennaio: “Pepe è stato una parte fondamentale della mia vita. Mi manca sentire le sue zampe. Per mia madre era un figlio, per me un fratello”. La ricostruzione: “Temeva potesse aggredire il figlio”. Secondo la ricostruzione, il cagnolino era stato portato fuori senza guinzaglio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pepe lanciato nel vuoto e ucciso a Udine: ‘Era come un fratello’, il dolore del padrone e la denuncia Leggi anche: La marijuana light fumata da Erhan, che si è lanciato nel vuoto a Milano, c’era la molecola del khat Nicolò Savarino, il vigile milanese ucciso il 12 gennaio di 14 anni fa. Il dolore senza fine del fratello: “Era un servitore dello Stato, siamo delusi dalla giustizia”Il 12 gennaio 2012, Nicolò Savarino, vigile urbano di Milano, perse la vita in servizio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Si avvicina al bimbo, cane lanciato nel vuoto dal padre: muore dopo 2 ore; Lancia il cane nel vuoto: il piccolo Pepe muore dopo il volo di quattro metri; Lancia il cagnolino nel vuoto, morto dopo un volo di 4 metri; Orrore a Udine, il piccolo Pepe viene lanciato nel vuoto e muore: gli animalisti sporgono denuncia per l’uccisione del cagnolino. Episodio inquietante e crudele. Lancia un cagnolino da un palazzo nel vuoto: così Pepe è morto dopo un volo di 4 metriOrrore a Udine: un cagnolino anziano viene lanciato da un’altezza di quattro metri in un cortile condominiale. L’animale è morto. greenme.it Udine, lancia cane del vicino nel vuoto: animale muore dopo una caduta di 4 metriLeggi su Sky TG24 l'articolo Udine, lancia cane del vicino nel vuoto: animale muore dopo una caduta di 4 metri ... tg24.sky.it Un uomo ha preso un cane e lo ha lanciato da quattro metri nell’area dei garage di un condominio. Aveva paura che l’animale, Pepe, potesse fare del male a suo figlio. Il cane, che aveva già problemi di salute, era uscito senza guinzaglio e si era avvicinato a - facebook.com facebook Pepe, cagnolino anziano di 4 kg, morto dopo essere stato lanciato in aria da un uomo. L’OIPA procederà con una denuncia nei confronti del responsabile e con la costituzione di parte civile nel processo penale, al fine di ottenere condanna. oipa.org/italia/p x.com

