Pepe lanciato nel vuoto e ucciso a Udine | ‘Era come un fratello’ il dolore del padrone e la denuncia

Da notizieaudaci.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Udine, Pepe, un meticcio di 13 anni affetto da problemi cardiaci, è stato ucciso dopo essere stato lanciato nel vuoto da un vicino di casa. L’incidente ha suscitato grande dolore tra i familiari e la comunità, che denunciano l’accaduto e chiedono giustizia. Questo tragico episodio solleva questioni sulla tutela degli animali e sulla responsabilità delle azioni umane in situazioni di conflitto.

Pepe, 13 anni, ucciso con un gesto improvviso. Un volo di quattro metri, poi il silenzio. È morto così Pepe, un meticcio di 13 anni, cardiopatico e ormai senza denti, lanciato nel vuoto da un vicino di casa all’interno di un condominio di Udine, nella serata di domenica 18 gennaio. A raccontare il dramma, con la voce rotta dalle lacrime, è Davide Mostarda, intervenuto a La Vita in diretta del 21 gennaio: “Pepe è stato una parte fondamentale della mia vita. Mi manca sentire le sue zampe. Per mia madre era un figlio, per me un fratello”. La ricostruzione: “Temeva potesse aggredire il figlio”. Secondo la ricostruzione, il cagnolino era stato portato fuori senza guinzaglio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

pepe lanciato nel vuoto e ucciso a udine 8216era come un fratello8217 il dolore del padrone e la denuncia

© Notizieaudaci.it - Pepe lanciato nel vuoto e ucciso a Udine: ‘Era come un fratello’, il dolore del padrone e la denuncia

Leggi anche: La marijuana light fumata da Erhan, che si è lanciato nel vuoto a Milano, c’era la molecola del khat

Nicolò Savarino, il vigile milanese ucciso il 12 gennaio di 14 anni fa. Il dolore senza fine del fratello: “Era un servitore dello Stato, siamo delusi dalla giustizia”Il 12 gennaio 2012, Nicolò Savarino, vigile urbano di Milano, perse la vita in servizio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Si avvicina al bimbo, cane lanciato nel vuoto dal padre: muore dopo 2 ore; Lancia il cane nel vuoto: il piccolo Pepe muore dopo il volo di quattro metri; Lancia il cagnolino nel vuoto, morto dopo un volo di 4 metri; Orrore a Udine, il piccolo Pepe viene lanciato nel vuoto e muore: gli animalisti sporgono denuncia per l’uccisione del cagnolino. Episodio inquietante e crudele.

pepe lanciato nel vuotoLancia un cagnolino da un palazzo nel vuoto: così Pepe è morto dopo un volo di 4 metriOrrore a Udine: un cagnolino anziano viene lanciato da un’altezza di quattro metri in un cortile condominiale. L’animale è morto. greenme.it

pepe lanciato nel vuotoUdine, lancia cane del vicino nel vuoto: animale muore dopo una caduta di 4 metriLeggi su Sky TG24 l'articolo Udine, lancia cane del vicino nel vuoto: animale muore dopo una caduta di 4 metri ... tg24.sky.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.