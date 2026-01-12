Nicolò Savarino il vigile milanese ucciso il 12 gennaio di 14 anni fa Il dolore senza fine del fratello | Era un servitore dello Stato siamo delusi dalla giustizia

Il 12 gennaio 2012, Nicolò Savarino, vigile urbano di Milano, perse la vita in servizio. A 14 anni di distanza, il dolore del fratello rimane vivo, insieme alla delusione per una giustizia che tarda a fare luce su quella tragedia. Ricordare Nicolò significa anche riflettere sulla sicurezza e sull’impegno di chi tutela la comunità, in un momento di profondo rispetto e sobrietà.

Milano, 12 gennaio 2026 – “Mio fratello quel giorno è uscito di casa per andare al lavoro e non è più tornato, come il capotreno Alessandro Ambrosio e tante altre persone che hanno perso la vita per niente”. Carmelo Savarino, fratello di Nicolò Savarino, l’agente della polizia locale di Milano che il 12 gennaio 2012 fu travolto e ucciso da un suv guidato da Remi Nikolic, all’epoca minorenne, oggi parteciperà alla commemorazione organizzata dal Comune. Alle 11, nel parco intitolato a Savarino in via Livigno 5, si terrà la cerimonia alla presenza dei familiari, dell’assessore alle Opere pubbliche Marco Granelli e del comandante della polizia locale Gianluca Mirabelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

