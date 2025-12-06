La marijuana light fumata da Erhan che si è lanciato nel vuoto a Milano c’era la molecola del khat

Milano – La marijuana light fumata da Erhan Hac?mustafao?lu conteneva un catinone sintetico, una molecola psicoattiva presente in natura nella pianta del khat che ha effetti simili a quelli di cocaina, Mdma e anfetamina. Stando a quanto emerso finora, le analisi di laboratorio hanno evidenziato già nelle prime ore la presunta alterazione con la sostanza inserita nella Tabella I del Testo unico sugli stupefacenti, anche se bisogna capire se sia stata proprio l’assunzione inconsapevole di quel mix a causare le allucinazioni che avrebbero spinto il ventitreenne turco a lanciarsi nel vuoto una settimana fa dal secondo piano di uno stabile vicino alla Centrale di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La marijuana light fumata da Erhan, che si è lanciato nel vuoto a Milano, c’era la molecola del khat

