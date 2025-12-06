La marijuana light fumata da Erhan che si è lanciato nel vuoto a Milano c’era la molecola del khat

Ilgiorno.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano –  La marijuana light fumata da Erhan Hac?mustafao?lu conteneva un catinone sintetico, una molecola psicoattiva presente in natura nella pianta del khat che ha effetti simili a quelli di cocaina, Mdma e anfetamina. Stando a quanto emerso finora, le analisi di laboratorio hanno evidenziato già nelle prime ore la presunta alterazione con la sostanza inserita nella Tabella I del Testo unico sugli stupefacenti, anche se bisogna capire se sia stata proprio l’assunzione inconsapevole di quel mix a causare le allucinazioni che avrebbero spinto il ventitreenne turco a lanciarsi nel vuoto una settimana fa dal secondo piano di uno stabile vicino alla Centrale di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la marijuana light fumata da erhan che si 232 lanciato nel vuoto a milano c8217era la molecola del khat

© Ilgiorno.it - La marijuana light fumata da Erhan, che si è lanciato nel vuoto a Milano, c’era la molecola del khat

Leggi anche questi approfondimenti

marijuana light fumata erhanFuma marijuana light e si lancia dalla finestra del B&b davanti al fratello: “Allucinato, diceva frasi senza senso”. Cannabis sequestrata: viene da Praga - Suicidio a Milano, morto Erhan Hacimustafaoglu, studente turco di 23 anni: si è gettato nel vuoto dalla finestra della camera in zona Centrale. Come scrive ilgiorno.it

marijuana light fumata erhanSi getta dalla finestra e muore a 23 anni: Erhan aveva fumato cannabis light. “Partita ‘alterata’ di marijuana legale” - Aperte due inchieste e disposti accertamenti per verificare la presenza di molecole vietate ... Scrive lanazione.it

marijuana light fumata erhanIl mistero di Erhan, studente di medicina morto in un delirio allucinatorio dopo aver fumato cannabis light: “Marijuana adulterata” - Milano, chi è il 23enne turco che si è lanciato dalla finestra di un b&b davanti al fratello ingegnere in Italia. msn.com scrive

marijuana light fumata erhanFuma cannabis light e inizia a delirare, poi si lancia dalla finestra: studente di medicina muore a 23 anni a Milano - Aveva fumato una dose di cannabis legale e, subito dopo, aveva iniziato a parlare in modo sconclusionato, come in preda a una forte alterazione. Da msn.com

marijuana light fumata erhanFuma cannabis light e inizia a delirare, poi si lancia dalla finestra: studente di medicina muore a 23 anni a Milano. Aperte due indagini - Aveva fumato una dose di cannabis legale e, subito dopo, aveva iniziato a parlare in modo sconclusionato, come in preda a una forte alterazione. msn.com scrive

marijuana light fumata erhanRagazzo 23enne si lancia nel vuoto e muore a Milano dopo aver fumato marijuana light: aperta un’indagine - Un ragazzo 23enne si è lanciato dalla finestra di un b&b a Milano dopo aver consumato cannabis light e legale con il fratello ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Marijuana Light Fumata Erhan