Reversibilità nel 2026 cambiano importi e soglie | chi rischia i tagli e chi no

Nel 2026, la pensione di reversibilità subirà modifiche negli importi e nelle soglie, con conseguenze diverse per i beneficiari. Alcuni rischieranno di vedere riduzioni, mentre altri manterranno o aumenteranno le proprie prestazioni. È importante comprendere le nuove regole per valutare correttamente l’impatto sui propri diritti previdenziali e pianificare eventuali strategie di tutela.

La pensione di reversibilità si prepara a un 2026 di ricalcoli e differenze più marcate tra un beneficiario e l’altro. Le soglie reddituali aggiornate, agganciate al trattamento minimo, possono cambiare l’equilibrio tra chi mantiene l’assegno pieno e chi vede scattare le riduzioni. Sullo sfondo, rivalutazioni e maggiorazioni ritoccano la base su cui si calcolano le quote, ma l’effetto finale dipende dalla composizione familiare e dalla ripartizione tra coniuge e figli. E con gli adeguamenti Istat, anche un incremento nominale dei redditi può trasformarsi in un boomerang, facendo entrare l’assegno in una fascia più penalizzante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

