Peggiora la qualità dell’aria | domani le misure emergenziali

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa delle previsioni di ARPAE sulla possibile violazione dei limiti di PM10, a partire da giovedì 18 dicembre 2025 saranno attivate misure emergenziali per migliorare la qualità dell’aria e tutelare la salute pubblica.

Immagine generica

A seguito delle proiezioni di ARPAE  (Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna), che segnalano il rischio di superamento dei valori limite giornalieri di PM10, da domani giovedì 18 dicembre 2025 entreranno in vigore le misure emergenziali per la qualità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Migliora la qualità dell’aria: domani niente misure emergenziali

Leggi anche: Migliora la qualità dell’aria, domani niente misure emergenziali

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.