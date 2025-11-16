Paura all' alba nel centro abitato | auto in fiamme e danni a un' abitazione
SAN DONACI - Un incendio è divampato alle prime luci dell'alba di oggi (16 novembre 2025) in via Garibaldi a San Donaci, dove una Jeep Renegade in fiamme ha causato danni anche a un'abitazione vicina. L'episodio si è verificato intorno alle 5:30 di questa mattina. Le fiamme, che hanno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
