Patti Angelo Cavallo nominato procuratore capo a Termini Imerese

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha annunciato all’unanimità la nomina di Angelo Vittorio Cavallo a Procuratore capo di Termini Imerese. Questa nomina rappresenta un passaggio importante nel percorso professionale di Cavallo, che assumerà un ruolo di rilievo nell’amministrazione della giustizia locale, contribuendo allo sviluppo e alla stabilità del sistema giudiziario nella zona.

Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato oggi pomeriggio, all’unanimità, la nomina di Angelo Vittorio Cavallo a Procuratore capo di Termini Imerese.Attualmente alla guida della procura di Patti, Cavallo ha seguito in prima persona nel 2020 l’inchiesta sulla tragica morte.🔗 Leggi su Messinatoday.it

