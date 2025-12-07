Serie B | Scalia Sciacca vince 3 a 1 in trasferta a Termini Imerese

Scalia Volley nella IX giornata del girone H del campionato nazionale di serie B si impone per 3 a 1 sul campo del Termini Imerese conquistando il secondo successo consecutivo. Match combattuto con i termitani che hanno dimostrato, con un atteggiamento positivo e tanta grinta, di non meritare. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche questi approfondimenti

Sciacca, lo Scalia Volley al via in serie B: esordio fuori casa contro Palermo

Serie B, Scalia Volley Sciacca cerca conferme a Termini Imerese

Dai video ironici per i bambini al cinema, fino a serie tv, canzoni e libri. Sofia Scalia e Luigi Calagna - entrambi originari di Partinico - sono i personaggi più amati sui social. Dossier ha scandagliato i loro affari. Ecco come si diventa ricchi partendo da Youtube - facebook.com Vai su Facebook

Serie B, Scalia Volley Sciacca cerca conferme a Termini Imerese - I saccensi partono favoriti e puntano ad aggiungere altri tre punti alla propria classifica, sfruttando le difficoltà di un avversario che finora non ha centrato alcuna vittoria e ha raccolto soltanto ... Da agrigentonotizie.it

Pallavolo Serie B, Scalia Sciacca ritrova la vittoria contro Gupe Catania - Dopo tre stop consecutivi, Scalia Sciacca torna al successo nell’ottava giornata del campionato di Serie B, superando la Gupe Catania con il punteggio di 3- grandangoloagrigento.it scrive

Scalia Sciacca ritrova la vittoria contro Gupe Catania - Dopo tre stop consecutivi, la Scalia Sciacca ritrova il successo nell’ ottava giornata di Serie B, superando la Gupe Catania per 3- Segnala lasicilia.it