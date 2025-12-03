Tre studenti di Montemaggiore Belsito premiati a Termini Imerese
Tre giovani talenti di Montemaggiore Belsito premiati per il 50° anniversario del liceo scientifico Nicolò Palmeri di Termini Imerese: hanno ricevuto un importante riconoscimento per il loro contributo artistico. Si tratta di Gabriele Pennavaria, Giovanni Ricotta e Ilaria Patti, ex alunni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
