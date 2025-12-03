Tre studenti di Montemaggiore Belsito premiati a Termini Imerese

Palermotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giovani talenti di Montemaggiore Belsito premiati per il 50° anniversario del liceo scientifico Nicolò Palmeri di Termini Imerese: hanno ricevuto un importante riconoscimento per il loro contributo artistico. Si tratta di Gabriele Pennavaria, Giovanni Ricotta e Ilaria Patti, ex alunni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

tre studenti montemaggiore belsitoMontemaggiore Belsito, panchina rossa e creatività degli studenti contro la violenza sulle donne - Si è svolta ieri 25 novembre, presso l' istituto Comprensivo "Monsignor Arrigo" di Montemaggiore Belsito una significativa giornata di sensibilizzazione in occasione della Giornata nazionale contro la ... Da lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Studenti Montemaggiore Belsito