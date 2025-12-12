Palaterme piano dei lavori | fine entro metà febbraio Ma ora serve la certezza

Il Comune di Montecatini Terme ha ricevuto il nuovo piano dei lavori per la riqualificazione della Palaterme, con l’obiettivo di completare gli interventi entro metà febbraio 2025. Prima di comunicarlo ufficialmente, l’amministrazione intende chiarire alcuni aspetti con la ditta Finocchiaro di Catania, per garantire la certezza dei tempi di consegna e prevenire eventuali ulteriori ritardi.

Montecatini Terme, 12 dicembre 2025 – Caso Palaterme: il Comune ha appena ricevuto il nuovo programma per la conclusione dei lavori dalla ditta Finocchiaro di Catania, ma prima di renderlo noto alla città vuole chiarire alcuni aspetti con l’azienda per evitare ulteriori slittamenti delle date. Il documento appena arrivato all’ufficio lavori pubblici sembra confermare il termine dell’opera di ristrutturazione a metà febbraio. L’amministrazione però vuole definire con certezza quando l’interno dell’edificio sarà davvero utilizzabile, dando la priorità alla possibilità di giocare in campo e all’accesso del pubblico rispetto ad altre opere esterne che possono essere completate anche in un momento successivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palaterme, piano dei lavori: fine entro metà febbraio. “Ma ora serve la certezza”

Pistoia: inaugurazione per la fine dei lavori alla scuola Galilei

Video Pistoia: inaugurazione per la fine dei lavori alla scuola Galilei Video Pistoia: inaugurazione per la fine dei lavori alla scuola Galilei

Cerca Video Caricamento del Video...

I Molossi degli Abruzzi. Enya · Diamonds on the Water. ? ANIA Della Valle dei Lord ? ...piano piano si matura... % Cane Corso made in Abruzzo - I MOLOSSI DEGLI ABRUZZI - - facebook.com Vai su Facebook

Svolta sul PalaTerme. Il 30 novembre fine lavori. Nuova capienza per il derby - La ditta Finocchiaro Costruzioni di Catania ha inviato ieri, nel tardo pomeriggio, un nuovo programma con le scadenze ... Scrive lanazione.it

Palaterme, presentata richiesta di accesso agli atti: “I cittadini hanno diritto alla verità su lavori e scadenze" - I consiglieri comunali Karim Toncelli, Alessandro Sartoni e Luca Baroncini hanno depositato in data odierna una richiesta formale di accesso agli atti rivolta al sindaco, al Rup e agli uffici ... Scrive valdinievoleoggi.it