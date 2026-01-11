Nuovo segretario Pd entro il 1 febbraio un nome condiviso per evitare scontri congressuali

Il Pd modenese lavora per individuare un nuovo segretario entro il 1 febbraio, puntando a un nome condiviso che favorisca unità e stabilità. L’obiettivo è evitare confronti congressuali aperti, favorendo una scelta di consenso tra le diverse correnti del partito. Questa strategia mira a rafforzare il gruppo e a garantire un percorso più equilibrato e collaborativo per il futuro del partito provinciale.

Il Pd modenese si pone come obiettivo "sintesi e unità": in vista dell'elezione del futuro segretario provinciale, l'ambizione è quella di poter individuare un candidato unitario ed evitare così uno scontro tra le diversi correnti attraverso il voto. Dopo un confronto avvenuto nelle scorse ore.

