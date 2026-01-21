Pasqualina muore a 36 anni | lascia il marito e due figli piccoli

La comunità di Sant'Antimo è in lutto per la scomparsa di Pasqualina Puca, morta a soli 36 anni. Lascia il marito e due figli piccoli, suscitando profonda tristezza tra i cittadini. La perdita di una giovane madre rappresenta un momento di riflessione e solidarietà per tutta la comunità.

Un grande dolore ha colpito la comunità di Sant'Antimo. L'intera cittadinanza piange Pasqualina Puca, giovane madre morta a 36 anni. La sua prematura scomparsa ha gettato nello sconforto parenti e amici che in queste ore si stringono al marito Geremia e ai due figlioletti.Pasqualina viene.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Tragedia sulla strada: muore a 36 anni. Vanessa tornava a casa da marito e figli piccoliUn tragico incidente stradale ha causato la morte di Vanessa, 36 anni, mentre tornava a casa dai figli e dal marito.

Leggi anche: Malore improvviso, muore mamma di 37 anni: lascia due figli piccoli

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Muore a 60 anni: frazione in lutto per Pasqualina https://ebx.sh/vIKJj5 - facebook.com facebook