Tragedia sulla strada | muore a 36 anni Vanessa tornava a casa da marito e figli piccoli

Un tragico incidente stradale ha causato la morte di Vanessa, 36 anni, mentre tornava a casa dai figli e dal marito. La serata di lunedì si è trasformata in un dramma lungo una strada provinciale tra Borgo Corso e Borgo Podgora, nel territorio di Latina.

La serata di lunedì si è trasformata in un incubo lungo una strada provinciale del territorio di Latina, un tratto che collega Borgo Corso a Borgo Podgora e che è stato improvvisamente teatro di un gravissimo incidente stradale. Un impatto violentissimo, avvenuto in pochi istanti, ha spezzato una vita e sconvolto un’intera comunità, lasciando dietro di sé sirene, luci blu e una carreggiata chiusa per ore. Al centro della tragedia c’è una donna di 36 anni, Vanessa Sferragatta, rimasta coinvolta in uno scontro frontale tra la sua auto e un’altra vettura che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. Caffeinamagazine.it SCHIANTO ALL'ALBA, MUORE A 36 ANNI Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tragedia in strada: scontro tra moto e auto, muore a 69 anni - Badia Tedalda (Arezzo), 15 novembre 2025 – Tragedia intorno a mezzogiorno di oggi, sabato 15 novembre, sulla strada provinciale 258 in località Ca’ Raffaello nel comune di Badia Tedalda. lanazione.it Schianto con l’auto contro un pino, muore a 22 anni vicino casa. Tragedia sulla strada da incubo - L’auto finisce contro un pino e in quella corsa finisce anche la vita di un ragazzo di 22 anni. lanazione.it Tragedia lungo la strada tra Roncade e Silea: Luigi Agnoletto, 69 anni, si era sentito poco bene a casa e assieme alla moglie stava raggiungendo il Ca’ Foncello per un controllo - facebook.com facebook Tragedia a Monserrato: investito da un’auto, muore mentre attraversa la strada x.com

