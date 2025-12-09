Malore improvviso muore mamma di 37 anni | lascia due figli piccoli

Imolaoggi.it | 9 dic 2025

Si era sentita male durante una passeggiata: Marika Cesale Ros è morta sabato all’Ospedale degli Infermi di Ponderano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

