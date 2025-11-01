milano cortina 2026 i lions della valtellina al fianco degli atleti paralimpici

Sondrio, 1 novembre 2025 – Sport e impegno sociale guardando alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: tutti i Lions Club della provincia di Sondrio hanno deciso di stringersi attorno agli atleti che rappresenteranno la forza, la passione e il coraggio alle Paralimpiadi Invernali 2026, che si svolgeranno anche in Valtellina. E lo hanno fatto mettendo in campo azioni concrete di sostegno agli sportivi paralimpici. Dopo aver raccolto e ascoltato le necessità di questi straordinari atleti, il Presidente del Lions Club Sondrio Masegra, Antonio Staino, ha proposto un’iniziativa dal forte valore umano e simbolico: la sponsorizzazione di un atleta in vista delle prossime Paralimpiadi, attraverso la donazione di una handbike personalizzata, uno strumento altamente tecnologico e su misura, indispensabile per le competizioni di alto livello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

