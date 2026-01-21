Mattarella incontra atleti paralimpici

Alle ore 13.00, il Presidente Mattarella ha incontrato al Quirinale gli atleti paralimpici italiani che prenderanno parte ai Giochi invernali Milano-Cortina 2026. L'incontro ha rappresentato un momento di riconoscimento e sostegno per gli atleti impegnati in questa importante competizione internazionale.

13.00 Il Presidente Mattarella ha incontrato al Quirinale gli atleti paralimpici che saranno impegnati nei Giochi invernali Milano-Cortina 2026. "E' motivo di orgoglio quello che avete fatto. So bene cosa è costato, i sacrifici, le rinunce, la fatica della lunga preparazione per la competizione, che è la conclusione di un percorso molto lungo. Per questo vi ringrazio, per questa testimonianza di capacità di impegno che fa superare le difficoltà", ha detto il Presidente, ricordando che il percorso accomuna paralimpici e non.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

