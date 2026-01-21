Papa Leone | per conoscere Dio dobbiamo accogliere l’umanità integrale di Gesù

Durante l’udienza generale, Papa Leone ha approfondito il tema della Dei Verbum, evidenziando come conoscere Dio richieda l’accoglienza dell’umanità integrale di Gesù. Nel ciclo dedicato al Concilio Vaticano II, la catechesi invita a riflettere sull’importanza di vivere e comprendere la piena umanità di Cristo per un rapporto autentico con Dio. Un’occasione di approfondimento sulla relazione tra fede, umanità e rivelazione.

Mattinata di udienza generale per Papa Leone. La catechesi sulla Dei Verbum nel ciclo dedicato al Concilio Vaticano II. E un rinnovato invito a pregare per la pace. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. Udienza Generale, Leone XIV: Per conoscere Dio dobbiamo accogliere la sua umanità integraleNel corso dell'udienza generale tenutasi nell'Aula Paolo VI, Papa Leone XIV ha ripreso il ciclo di catechesi dedicato ai Documenti del Concilio Vaticano II. Il Papa: «La guerra è tornata di moda, preghiamo per la pace»Stamattina, nell'udienza generale, Leone XIV ha proseguito la meditazione sulla Costituzione conciliare Dei Verbum, incentrando la sua catechesi su. Ripristinata! Questa mattina Papa Leone, nella cappella Urbano VIII, ha ricevuto gli agnelli benedetti nella memoria di S. Agnese (con la cui lana saranno confezionati i pallii per gli Arcivescovi Metropoliti).

