Papa Leone | Dio sostiene l'umanità anche quando obbedisce alle guerre

“Dio rimane fedele per sempre al suo disegno di amore e di vita; non si stanca di sostenere l’umanità anche quando, sulla scia di Caino, obbedisce all’istinto cieco della violenza nelle guerre, nelle discriminazioni, nei razzismi, nelle molteplici forme di schiavitù”. Lo ha detto Papa Leone XIV nella catechesi dell’udienza generale in Piazza San Pietro. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone: “Dio sostiene l’umanità anche quando obbedisce alle guerre”

Udienza Generale 26 novembre 2025, Papa Leone XIV: appello urgente a vivere e generare la vita - Papa Leone XIV richiama con sollecitudine la società di oggi a confidare in Dio come spinta profonda per un vivere e donare la vita. Lo riporta lalucedimaria.it

Papa Leone XIV: “La Risurrezione di Cristo fonte di speranza e coraggio per il mondo” (Chiara Lonardo) - Una grande folla ha accolto questa mattina Papa Leone XIV in Piazza San Pietro, dove il Pontefice ha percorso il sagrato salutando i numerosi pellegrini giunti da diversi Paesi. Riporta farodiroma.it

«Generare figli significa fidarsi di Dio. Ma la mancanza di fiducia nella vita è una malattia» - Nell’udienza generale Leone XIV richiama il valore della vita come dono e invita a costruire un’economia solidale che non escluda nessuno. Lo riporta famigliacristiana.it