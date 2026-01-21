Papa Leone la guerra è tornata di moda preghiamo per la pace

Papa Leone invita i fedeli a pregare per la pace, sottolineando l’importanza di superare divisioni e conflitti. Il Pontefice invita i cristiani a praticare gentilezza e a promuovere i valori cristiani come strumenti per una vita più serena e armoniosa. Un messaggio di speranza e di impegno per un mondo più pacifico, in un momento in cui la guerra sembra ripresentarsi.

«Cari fratelli e sorelle, preghiamo per la pace, in un momento della storia che sembra segnato da una crescente perdita del valore della dignità umana e in cui la guerra è tornata di moda». All’udienza generale in occasione dei saluti ai fedeli portoghesi Papa Leone lanvia un nuovo accorato appello per la pace. «L’umanità di Gesù, che rivela il Padre, ci aiuti a trovare cammini di giustizia e di riconciliazione». «Chiediamo al Signore - ha detto Leone nel corso dei saluti finali - di elargire il dono del suo Spirito a tutte Chiese sparse nel mondo perché, attraverso di esso, i cristiani allontanino la divisione per comporre saldi legami di unità». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Papa Leone XIV: "Guerra è tornata di moda, dilaga fervore bellico"Papa Leone XIV ha recentemente commentato come la guerra sembri essere tornata di attualità, con un crescente fervore bellico tra le nazioni.

