Papa Leone XIV | Guerra è tornata di moda dilaga fervore bellico

Papa Leone XIV ha recentemente commentato come la guerra sembri essere tornata di attualità, con un crescente fervore bellico tra le nazioni. Durante gli auguri di inizio anno rivolti ai membri del Corpo Diplomatico presso la Santa Sede, il Papa ha sottolineato l’importanza di promuovere la pace e il dialogo internazionale in un momento di tensioni crescenti.

"La guerra è tornata di moda e un fervore bellico sta dilagando". Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso degli auguri per il nuovo anno ai membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede. "È stato infranto il principio, stabilito dopo la Seconda guerra Mondiale, che proibiva ai Paesi di usare la forza per violare i confini altrui – ha sottolineato il Pontefice -. Non si ricerca più la pace in quanto dono e bene desiderabile in sé 'nel perseguimento di un ordine voluto da Dio, che comporta una giustizia più perfetta tra gli uomini', ma la si ricerca mediante le armi, quale condizione per affermazione di un proprio dominio.

