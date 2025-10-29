Papa Leone XIV | Il mondo ha sete di pace la guerra non è mai santa
Un nuovo appello per porre fine alle diverse guerre che insanguinano il mondo e aprire una nuova stagione della storia dell’umanità. Papa Leone XIV, martedì pomeriggio, ha preso parte all’ incontro ‘Osare la pace’ promosso dalla Comunità di Sant’ Egidio a Roma. Prima la preghiera con i rappresentanti delle altre religioni, tra questi l’inviato del patriarca Kirill, il metropolita di Volokolamsk e responsabile delle Relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, Antonij. Poi il discorso con al centro la pace. “ Il mondo ha sete di pace – ha detto il Papa -: ha bisogno di una vera e solida epoca di riconciliazione, che ponga fine alla prevaricazione, all’esibizione della forza e all’indifferenza per il diritto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
