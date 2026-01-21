Jasmine Paolini si aggiudica il secondo turno degli Australian Open, battendo Magda Frech dopo due interruzioni. Con questa vittoria, la tennista italiana si qualifica per il terzo turno, dove affronterà la vincente tra Jovic e Hon. Un risultato importante che conferma il buon momento della giocatrice nel torneo australiano.

Jasmine Paolini batte Magda Frech al secondo turno degli Australian Open e si qualifica al terzo, dove affronterà la vincitrice della sfida tra Jovic e Hon. 6-2, 6-3 il finale in un’ora e 50 minuti di partita. Ma parliamo di tempo effettivo di gioco, perché in realtà il match è durato più di tre ore a causa di due sospensioni per pioggia. Poi la decisione di spostarlo sulla John Cain Arena visto l’ennesimo temporale arrivato su Melbourne. Una prova di forza fisica, tecnica e mentale non indifferente per Jasmine Paolini, che nonostante le varie interruzioni, un’avversaria che ha provato a crearle qualche problema con la sua aggressività e un rendimento al servizio non sufficiente, ha giocato un tennis fluido, bello da vedere e di grande intensità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paolini va come un treno: batte anche Frech dopo due interruzioni e avanza agli Australian Open

