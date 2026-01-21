LIVE Paolini-Frech 6-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | nuova interruzione l’azzurra deve fronteggiare due palle break

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Paolini e Frech agli Australian Open 2026. La partita è stata momentaneamente interrotta, con l’italiana impegnata a gestire due palle break. Aggiorna questa pagina per gli ultimi sviluppi e i risultati aggiornati. A Melbourne sono le 22, e le giocatrici sono rientrate negli spogliatoi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:30 Le giocatrici rientrano negli spogliatoi. A Melbourne sono le 22.30, c’è il rischio rinvio. 12:29 La pioggia ora è incessante. Un autentico temporale. 12:28 Le giocatrici si fermano nuovamente. 15-40 Due palle break Frech. Dritto profondo e rovescio in contropiede vincente della polacca. 15-30 Scappa via il dritto inside out di Jasmine. 15-15 Frech fa ottima guardia a rete e chiude con la terza volèe. 12:26 Si riparte per il momento. 12:24 Riecco la pioggia. Le giocatrici si accomodano per il momento in panchina. 15-0 Servizio vincente dell’italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Frech 6-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: nuova interruzione, l’azzurra deve fronteggiare due palle break LIVE Paolini-Frech 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurra cancella 4 palle breakSegui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Frech agli Australian Open 2026. LIVE Paolini-Frech 4-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurra chirurgica ai vantaggi, poi arriva l’interruzioneSegui in tempo reale l’andamento del match Paolini-Frech agli Australian Open 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: LIVE Paolini-Frech, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’attesa di prolunga, in campo a mattinata inoltrata; Magdalena Frech - Jasmine Paolini Riassunto della partita; Giorno 4 | Secondo turno: Frech - Paolini in Diretta Streaming | DAZN IT; Australian Open: Arnaldi battuto da Rublev, per Paolini Frech al secondo turno. Australian Open, LIVE: Paolini avanti di un break su Frech. Partita interrotta per pioggiaTennis - Australian Open | La n.1 d'Italia torna in campo contro la polacca, per raggiungere i sedicesimi di finale per il terzo anno di fila. La diretta scritta su Ubitennis ... ubitennis.com LIVE Paolini-Frech, Australian Open 2026 in DIRETTA: Bublik in campo, poi l’azzurra a seguireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.47 Bublik ha appena vinto il primo set con Fucsovics per 7-5. Ricordiamo che, al termine del match del kazako, ... oasport.it Eurosport Italia. . La nostra numero uno è in campo! Guarda il match tra Paolini e Frech live su HBO Max e Discovery+ - facebook.com facebook Australian Open, oggi Paolini-Frech – Diretta x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.