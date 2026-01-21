LIVE Paolini-Frech 4-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | si riparte dopo una lunga pausa
Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Frech agli Australian Open 2026. Dopo una pausa, il match riprende con un punteggio di 4-1 in favore di Paolini. Rimanete aggiornati con gli ultimi sviluppi e i momenti salienti della partita, cliccando sul link per la diretta live.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD Palla break Frech. Ottima volèe di rovescio della polacca. 40-40 Peccato. E’ lungo il pallonetto di rovescio della toscana. Parità. 40-30 SET POINT PAOLINI. Fioccano gli errori di dritto della tennista di Lodz. 30-30 Errore gratuito con il dritto di Frech. 15-30 La polacca colpisce male il rovescio incrociato. 0-30 Smorzata di Paolini che resta sulla racchetta. 0-15 Jasmine perde il controllo del rovescio in uscita dal servizio. 5-1 DOPPIO BREAK PAOLINI! Non passa il dritto i Frech. L’italiana serve per il set. 30-40 Palla del doppio break Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Paolini-Frech, Australian Open 2026 in DIRETTA: si parte con l’azzurra al servizioSegui in tempo reale la partita tra Paolini e Frech agli Australian Open 2026.
LIVE Paolini-Frech, Australian Open 2026 in DIRETTA: 2° turno pieno di insidieBenvenuti alla diretta del secondo turno degli Australian Open 2026, con il match tra Jasmine Paolini e Magdalena Frech.
Australian Open, LIVE: Paolini avanti di un break su Frech. Partita interrotta per pioggiaTennis - Australian Open | La n.1 d'Italia torna in campo contro la polacca, per raggiungere i sedicesimi di finale per il terzo anno di fila. La diretta scritta su Ubitennis ... ubitennis.com
LIVE Paolini-Frech, Australian Open 2026 in DIRETTA: Bublik in campo, poi l’azzurra a seguireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.47 Bublik ha appena vinto il primo set con Fucsovics per 7-5. Ricordiamo che, al termine del match del kazako, ... oasport.it
Australian Open, oggi Paolini-Frech – Diretta
AUSOPEN26: Il programma del 'Day 4'. C'è una sola azzurra in campo: Jasmine Paolini, sfiderà Magdalwna Frech. Forza Jas Eurosport - facebook.com facebook
