Jasmine Paolini si è qualificata per il terzo turno dell’Australian Open 2026, il primo Slam stagionale in corso a Melbourne. La giocatrice italiana ha superato Frech in due set, avanzando nel prestigioso torneo che quest’anno offre un montepremi record di 111,5 milioni di dollari australiani. La competizione si svolge sui campi in cemento di Melbourne Park, confermando l’importanza di questa prima tappa del circuito Major.

Jasmine Paolini vola al terzo turno dell’ Australian Open 2026, primo torneo stagionale dello Slam con un montepremi complessivo da record (111,5 milioni di dollari australiani), che si sta disputando sui campi in cemento di Melbourne Park. Dopo l’ottimo esordio la 30enne di Bagni di Lucca, n.8 del ranking e 7 del seeding, oggi ha sconfitto sulla Kia Arena la polacca Magdalena Frech, n.57 Wta, con il punteggio di 6-2, 6-3. feels https:t.coh7dE4OKDNp pic.twitter.comogpv8W1IRv — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2026 La vittoria dopo lo stop per pioggia. L’azzurra si porta così sul 2-1 nei precedenti contro la Frech, che aveva eliminato Paolini nel Wta 1000 di Madrid nel 2023. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Australian Open 2026, Paolini vola al terzo turno: Frech battuta in 2 set

LIVE Paolini-Frech, Australian Open 2026 in DIRETTA: 2° turno pieno di insidieBenvenuti alla diretta del secondo turno degli Australian Open 2026, con il match tra Jasmine Paolini e Magdalena Frech.

LIVE Paolini-Frech 6-2 4-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurraSegui in tempo reale l’andamento del match tra Paolini e Frech agli Australian Open 2026.

