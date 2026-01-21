Australian Open 2026 Paolini batte Frech e conquista il terzo turno

Il 21 gennaio 2026, a Melbourne, Jasmine Paolini ha affrontato e superato Magdalena Frech nel secondo turno degli Australian Open. La vittoria consente alla tennista italiana di avanzare al terzo turno del torneo, consolidando la propria presenza nel torneo del Grande Slam. Questa partita rappresenta un passo importante nel percorso di Paolini nel torneo australiano, che prosegue con obiettivi di crescita e di prestazioni di rilievo.

Melbourne, 21 gennaio 2026 – Vince Jasmine Paolini. Oggi, mercoledì 21 gennaio, la tennista azzurra ha battuto la polacca Magdalena Frech nel secondo turno del tabellone femminile degli Australian Open 2026. Paolini si è imposta in due set con il punteggio di 6-2, 6-3 in una partita condizionata anche dalla pioggia, che ha portato a due interruzioni. L’azzurra, che aveva battuto comodamente Sasnovich all’esordio, vola così al terzo turno dello Slam di Melbourne, dove troverà la vincente di Jovic-Hon. (Fonte Adnkronos) Foto Fitp Tennis – Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Australian Open 2026, Paolini vola al terzo turno: Frech battuta in 2 setJasmine Paolini si è qualificata per il terzo turno dell’Australian Open 2026, il primo Slam stagionale in corso a Melbourne.

LIVE Paolini-Frech, Australian Open 2026 in DIRETTA: 2° turno pieno di insidieBenvenuti alla diretta del secondo turno degli Australian Open 2026, con il match tra Jasmine Paolini e Magdalena Frech.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

PAOLINI batte la polacca Frech e la PIOGGIA | HIGHLIGHTS | AUSTRALIAN OPEN 2026

Argomenti discussi: Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: le entry list del torneo e il programma · Tennis; Australian Open 2026, subito out Cobolli. Avanti Jasmine Paolini; Australian Open 2026, Jasmine Paolini travolge Aliaksandra Sasnovich all'esordio: tre game concessi nel 6-1 6-2 rifilato in 1h 10' di gioco; Australian Open, i risultati del primo turno: come sono andati gli italiani e i prossimi avversari.

Australian Open 2026, Paolini vola al terzo turno: Frech battuta in 2 setJasmine Paolini vola al terzo turno dell'Australian Open 2026, primo torneo stagionale dello Slam con un montepremi complessivo da record (111,5 milioni di ... msn.com

Australian Open 2026: Sabalenka, Gauff, Paolini e Andreeva padrone di una giornata senza sorpreseMercoledì a Melbourne, e le sorprese, di fatto, è come se non ci fossero nella parte alta del tabellone femminile. O meglio, è vero che c'è Anastasia ... oasport.it

Il numero 1 del mondo passa al terzo turno degli Australian Open e scrive un messaggio di solidarietà dopo la tragedia - facebook.com facebook

"Lo stilista tifa Alcaraz", il nuovo completo di Sinner agli Australian Open convince a metà x.com