Panchine da Serie A erba sintetica e struttura all' avanguardia | il ' Montecuollo' diventa un gioiellino | FOTO

Lo stadio comunale ‘Lorenzo Montecuollo’ si appresta a riaprire, grazie a un intervento di rinnovamento che coinvolge panchine da Serie A, erba sintetica di ultima generazione e una struttura moderna. Questi interventi puntano a migliorare funzionalità e sicurezza, offrendo un ambiente adeguato alle esigenze sportive e alla comunità. La riqualificazione rappresenta un passo importante per valorizzare il patrimonio locale e sostenere lo sviluppo del calcio nel territorio.

