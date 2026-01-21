Panchine da Serie A erba sintetica e struttura all' avanguardia | il ' Montecuollo' diventa un gioiellino | FOTO
Lo stadio comunale ‘Lorenzo Montecuollo’ si appresta a riaprire, grazie a un intervento di rinnovamento che coinvolge panchine da Serie A, erba sintetica di ultima generazione e una struttura moderna. Questi interventi puntano a migliorare funzionalità e sicurezza, offrendo un ambiente adeguato alle esigenze sportive e alla comunità. La riqualificazione rappresenta un passo importante per valorizzare il patrimonio locale e sostenere lo sviluppo del calcio nel territorio.
Lo stadio comunale ‘Lorenzo Montecuollo’ si prepara a tornare pienamente operativo in una veste completamente rinnovata. Il Comune di Cellole ha annunciato che i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo sono ormai in fase di ultimazione e che, nel giro di poche settimane, la struttura.🔗 Leggi su Casertanews.it
