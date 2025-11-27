Lavori al centro sportivo Vigne Campo da calcio in erba sintetica
Gli impianti sportivi comunali restano al centro dell’impegno dichiarato dall’amministrazione municipale per potenziare le dotazioni della città. L’attenzione è puntata ora sul centro sportivo Vigne, in via Cervese 800, per il quale la giunta comunale ha recentemente approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. L’intervento previsto è relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcio, che comprenderanno il rifacimento completo del manto, sostituendo l’attuale erba naturale con un moderno tappeto in erba sintetica. L’investimento complessivo per questa riqualificazione ammonta a 600mila euro, una somma già opportunamente inserita nel Bilancio di previsione 2025-2027 dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
