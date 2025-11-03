Roma in coda da giorni per un permesso di soggiorno | arriva una parlamentare e la fila svanisce
Abbiamo trascorso una mattinata fuori dall'ufficio immigrazione di Roma in via Patini (zona Tor Sapienza) dove le persone in attesa di documenti come permesso di soggiorno sono costrette ad accamparsi fuori, anche per diverse notti, nella speranza di riuscire ad entrare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
#Viabilità | #incidente | A1 Tratto Chiuso con 5 km di coda tra Orte e Bivio A1/Diramazione Roma Nord Coda di 2 km tra Ponzano Romano e Bivio A1/Diramazione Roma Nord ? Napoli #Luceverde - facebook.com Vai su Facebook
Stupro a Roma, preso l'aggressore gambiano: aveva un permesso umanitario - C'è una svolta nelle indagini relative all'aggressione sessuale avvenuta ai danni di una donna di 60 anni nel parco di Tor Tre Teste, alla periferia Est di Roma, all'alba di domenica 24 agosto. Da ilgiornale.it
Blitz nelle campagne della provincia di Roma, decine di braccianti in nero e senza permesso di soggiorno - Lavoratori in nero, condizioni di sicurezza non a norma e braccianti trovati senza i documenti in regola. romatoday.it scrive
Violentata a Tor Tre Teste a Roma, chi è l'aggressore: 26enne del Gambia con permesso umanitario, lavora per una ditta di Guidonia - Il 26enne aveva un permesso di soggiorno speciale per motivi umanitari. Segnala ilmessaggero.it