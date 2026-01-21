Pallanuoto | perché i mancini sono una rarità e che dolori per i portieri

La pallanuoto vede una presenza predominante di atleti destrimani, rendendo i mancini una rarità. Durante il raduno del Setterosa a Ostia, l’attenzione si è soffermata su Eleni Xenaki, campionessa greca, e sul suo ruolo in squadra. Questa circostanza ha portato a riflettere sull’importanza di avere un giocatore mancino, sia in termini di strategia che di difficoltà per i portieri avversari.

Noi nel Setterosa non ne abbiamo: perché trovare nella pallanuoto mancine di alto livello che possano arrivare fino alla Nazionale non è per niente facile. Con il Setterosa in raduno a Ostia in vista dell’ormai imminente Europeo di Funchal, il test con la Grecia ci ha offerto lo spunto per questa piccola inchiesta: con le campionesse del mondo in carica gioca infatti l’ottima mancina Elena Xenaki. Allora abbiamo chiesto al nostro c.t. Carlo Silipo, all’allenatore dei portieri Marco Manzetti e all’ex portierona azzurra e oggi team manager Elena Gigli quali sono pregi e vantaggi quando in squadra si può contare su una mancina e quali sono le difficoltà per le difese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

