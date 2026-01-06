Perché gli Europei di pallanuoto 2026 si giocano a gennaio? Una scelta che ha rivoluzionato anche i calendari nazionali

Gli Europei di pallanuoto 2026 si terranno a gennaio, una decisione che ha modificato i tradizionali calendari nazionali e internazionali. Questa scelta, innovativa rispetto alle edizioni precedenti, ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati, influenzando anche le programmazioni delle competizioni consecutive. La modifica delle date rappresenta un cambiamento importante nel panorama della pallanuoto europea, offrendo nuove opportunità e sfide per le squadre e gli organizzatori.

Sarà un inizio di 2026 decisamente insolito rispetto ai consueti standard per gli appassionati di pallanuoto. La European Aquatics ha deciso di calendarizzare le due rassegne continentali in uno slot diverso dal consueto: il torneo maschile si disputerà a Belgrado dal 10 al 25 gennaio, quello femminile a Funchal dal 26 gennaio al 5 Febbraio. La Federazione europea ha infatti scelto, sul modello di quanto già successo in due degli ultimi tre anni olimpici, il 2016 e il 2024, di anticipare la rassegna continentale durante il periodo invernale, scelta che ovviamente finisce per ricadere anche sui calendari nazionali e inevitabilmente li rivoluziona.

