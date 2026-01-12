L’ascolto senza commento Novara | Perché le pause a scuola sono importanti e perché interrompere una suocera che parla è pericoloso
L’ascolto attento e senza commento rappresenta un elemento fondamentale nella gestione dei conflitti, sia a scuola che nelle relazioni quotidiane. Comprendere l’importanza delle pause e delle pause di riflessione può favorire un dialogo più sereno e rispettoso. In questo testo, esploreremo perché è essenziale saper ascoltare con attenzione, anche quando si tratta di interrompere conversazioni o di gestire situazioni delicate, come quelle con figure familiari o scolastiche.
Tra gli strumenti più efficaci nella gestione dei conflitti, l’ascolto occupa un posto centrale. Non si può parlare di competenza conflittuale senza prima aver sviluppato una vera competenza all’ascolto. È su questa base che Daniele Novara, un post sulla usa pagina FaceBook, ha proposto una tecnica precisa: l’ascolto senza commento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Sono 28 le impronte di scarpe analizzate a Garlasco, perché sono importanti e perché se ne parla soltanto oggi
Leggi anche: “Se io adesso dichiaro che sto con una ragazza cinese senza una gamba, domani sono su tutti i giornali perché il gossip ha sostituito l’informazione. Io sono felice di non sapere un cazz* della vita di Eastwood…”: parla Luca Barbareschi
La pratica dell’ascolto è una misura estremamente importante nella gestione dei conflitti. Non può esistere competenza conflittuale senza la competenza all’ascolto. Per questo motivo ho introdotto la tecnica dell’ascolto senza commento, che va oltre l’ascolto - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.