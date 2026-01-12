L’ascolto senza commento Novara | Perché le pause a scuola sono importanti e perché interrompere una suocera che parla è pericoloso

L’ascolto attento e senza commento rappresenta un elemento fondamentale nella gestione dei conflitti, sia a scuola che nelle relazioni quotidiane. Comprendere l’importanza delle pause e delle pause di riflessione può favorire un dialogo più sereno e rispettoso. In questo testo, esploreremo perché è essenziale saper ascoltare con attenzione, anche quando si tratta di interrompere conversazioni o di gestire situazioni delicate, come quelle con figure familiari o scolastiche.

Tra gli strumenti più efficaci nella gestione dei conflitti, l’ascolto occupa un posto centrale. Non si può parlare di competenza conflittuale senza prima aver sviluppato una vera competenza all’ascolto. È su questa base che Daniele Novara, un post sulla usa pagina FaceBook, ha proposto una tecnica precisa: l’ascolto senza commento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

