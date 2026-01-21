Le Nazionali di Svezia e Croazia si sono aggiunte alle qualificate al Main Round degli Europei maschili di pallamano 2026, concluso il Preliminary Round. Ora il torneo entra nella sua fase centrale, determinante per definire le squadre che si contenderanno le semifinali. La seconda settimana sarà cruciale per le sorti della competizione, con partite che promettono emozioni e sfide decisive.

Cala il sipario sul Preliminary round per quanto riguarda gli Europei maschili di pallamano 2026. Il torneo continentale entra finalmente nel vivo, la seconda e decisiva settimana che stabilirà le formazioni che accederanno alle semifinali. La Svezia e la Croazia sono le ultime qualificate. Gli scandinavi hanno battuto nell’ultimo match i croati, la compagine diretta da Michael Apelgren ha festeggiato davanti ai propri tifosi in 33-25. Il Gruppo E, che già due giorni fa aveva sancito la definitiva esclusione di Olanda e Georgia, ottiene il primo posto nel round preliminare. Importante risultato in ogni caso per la Svezia, una delle tre nazioni ospitanti insieme a Danimarca e Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, Svezia e Croazia ultime qualificate al Main Round

Pallamano: arrivano le prime qualificate al Main Round degli Europei 2026Nella fase a gruppi degli Europei di pallamano 2026, si sono concluse le prime partite della terza giornata, portando alla qualificazione di quattro squadre al Main Round.

Pallamano, Mondiali femminili 2025: Olanda e Francia mettono fine al Main RoundOlanda e Francia concludono con successo il loro percorso nel Main Round dei Mondiali femminili di pallamano 2025, portando a termine le sfide del terzo girone.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Pallamano, Europei maschili: gli Azzurri su Sky; Pallamano, Europei 2026: Francia, Norvegia e Svezia a segno senza problemi; Pallamano. La Croazia piega l’Olanda e vola alla seconda fase dell’Europeo; Pallamano: arrivano le prime qualificate al Main Round degli Europei 2026.

Pallamano, Svezia e Croazia ultime qualificate al Main RoundCala il sipario sul Preliminary round per quanto riguarda gli Europei maschili di pallamano 2026. Il torneo continentale entra finalmente nel vivo, la ... oasport.it

Pallamano: l'Italia saluta gli Europei con una vittoria attesa 28 anniL'Italia saluta gli Europei di pallamano 2026 con una vittoria -che arriva dopo 28 anni -di enorme importanza. Alla Kristianstad Arena, in Svezia, la Nazionale batte 29-28 (p.t. ansa.it

Il preparatore atletico della Nazionale italiana, conosciuto anche come delegato allo Sport del Comune, in Svezia per lo storico evento per la pallamano azzurra. - facebook.com facebook

OBIETTIVO: RIPARTIRE! La Nazionale maschile di pallamano torna in campo agli Europei in Svezia! Dopo la sconfitta con l’Islanda, gli azzurri cercano riscatto con l’Ungheria! Il secondo match della rassegna continentale è alle 20.30! Forzaaaaaaaa x.com