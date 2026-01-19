Pallamano | arrivano le prime qualificate al Main Round degli Europei 2026

Nella fase a gruppi degli Europei di pallamano 2026, si sono concluse le prime partite della terza giornata, portando alla qualificazione di quattro squadre al Main Round. Questo passaggio rappresenta un importante passo avanti nel torneo, segnando l'inizio della seconda fase della competizione. Le squadre qualificate ora si preparano per le sfide successive, con l’obiettivo di avvicinarsi alla fase finale del torneo continentale.

La prima parte della terza giornata della fase a gruppi degli E uropei 2026 di pallamano è andata ufficialmente in archivio consegnando agli annali il primo insieme delle 4 qualificate al Main Round. Ecco come sono andate le cose nei gruppi di scena oggi, lunedì 19 gennaio, e quali sono le formazioni che hanno superato il turno. Va considerato che il Gruppo E, terminerà il suo programma il prossimo 21 gennaio. Gruppo A Austria-Serbia 26-25 Germania-Spagna 34-32 Classifica: Spagna 4 punti (+5 diff. reti), Germania 4 punti (+2 diff. reti), Serbia 2, Austria 2 Gruppo C Cechia-Ucraina 39-29 Francia-Norvegia 38-34 Classifica: Francia 6, Norvegia 4, Cechia 2, Ucraina 0 Gruppo E Paesi Bassi-Croazia 29-35 Georgia-Svezia 29-38 Classifica alla seconda giornata: Croazia 4, Svezia 2, Georgia 0, Olanda 0 Le gare di domani, martedì 20 gennaio: Polonia-Italia e Ungheria-Islanda per il Girone F (h 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

