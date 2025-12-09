Pallamano Mondiali femminili 2025 | Olanda e Francia mettono fine al Main Round

Olanda e Francia concludono con successo il loro percorso nel Main Round dei Mondiali femminili di pallamano 2025, portando a termine le sfide del terzo girone. Le due nazionali hanno dato prova di forza e determinazione, preparando il terreno per le fasi finali della competizione che si concluderanno nel prossimo fine settimana.

Olanda e Francia chiudono in bellezza il terzo girone del Main Round dei Mondiali femminili di pallamano, in programma fino al prossimo weekend. Le padrone di casa accedono ai quarti di finale in quel di Rotterdam imponendosi nella sereta odierna contro le francesi per soli 3 punti (23-26). Le campionesse del mondo in carica hanno sbagliato contro l’Olanda, una partita in ogni caso inutile ai fini del torneo in quando entrambe le squadre erano già matematicamente presenti al prossimo atto della rassegna iridata. Out definitivamente quindi la Tunisia, l’Argentina, la Polonia e l’Austria. La prima compagine citata ha perso lo scontro finale contro le sudamericane, mentre le polacche si sono imposte sulle austriache per 35-30. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano, Mondiali femminili 2025: Olanda e Francia mettono fine al Main Round

Scopri altri approfondimenti

DANIELYS MONDIALE, CI SARA’ UN PO’ DI HAC NUORO NELLA COMPETIZIONE IRIDATA CHE INIZIA STASERA I mondiali 2025 di pallamano femminile sono ormai alle porte: da stasera perime gare della manifestazione iridata con 32 squadre pronte a d - facebook.com Vai su Facebook

Pallamano femminile: Germania, Serbia e Francia superano il Main Round ai Mondiali - Nuova giornata di verdetti ai Mondiali 2025 di pallamano femminile, con la conclusione del Main Round per il Gruppo 2 e la seconda giornata delle tre ... Secondo oasport.it